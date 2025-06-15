İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Ürdün Vadisi'ne doğru fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmaların ardından bölgedeki gerginlik her geçen gün artıyor. Son olarak İsrail Ordusu, Ürdün Vadisi'nde bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

"ÜRDÜN VADİSİ'NDE İHA'YI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Ordudan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce Ürdün Vadisi bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından, hava kuvvetlerimiz ülke topraklarına doğru fırlatılan bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İHA'nın düşürülmesinin ardından füze saldırısı endişesiyle bölgede alarm sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Söz konusu olaydan kısa bir süre önce Ürdün Vadisi'nde yer alan Şadmot Mehola, Rotem, Meşikot ve Roi yerleşimlerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 29 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ÜRDÜN'DE SİRENLER ÇALDI

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken Ürdün semalarında "uçan cisimlerin" tespit edilmesinin ardından ülkede sirenler çaldı.Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda sirenler çalıyor." ifadesine yer verildi.

Askeri gerilimin bölgesel olarak tırmanmasına dikkati çekilen açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, bölgede artan askeri gerilim ve ülkemizin semalarında tespit edilen uçan cisimler nedeniyle herkesin bulunduğu yerde kalmasını, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durmasını rica ediyoruz. Genel güvenliğin sağlanması için yetkili kurumların talimatlarına uyulması büyük önem taşımaktadır." denildi.