İsrail ordusunun, Ürdün sınırındaki terk edilmiş askeri mevzilere yeniden yerleşmeye başladığı bildirildi

İsrail ordusunun, Ürdün sınırında 1960'lı yıllardan bu yana terk edilmiş durumda bulunan askeri mevzi ve sığınaklara yeniden yerleşmeye başladığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Ürdün sınırında yer alan ve onlarca yıldır terk edilmiş vaziyette bulunan askeri mevzileri, "sınır hattında arttığı öne sürülen kaçakçılık faaliyetleri ve olası sızma girişimlerine karşı alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında" yeniden kullanmaya başladı.

Mevzilerin Ürdün Nehri'nin çevresindeki yoğun bitki örtüsünün üzerinde konumlandığı kaydedildi.

Ürdün sınırının 80 kilometrelik bölümünde uzun yıllar sonra ilk kez kapsamlı altyapı çalışmalarının yürütüldüğü belirten haberde, eski beton sığınakların onarıldığı ve yeni toprak setler ile gözetleme sistemlerinin sınır hattına yerleştirildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna bağlı Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırlarının ardından Ürdün sınırı ile işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin de stratejik bir cephe olması gerektiğini değerlendiriyor.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılar boyunca çoğunluğu 40-60 yaş aralığındaki gönüllülerden oluşan 96'ncı Yedek Tümeni kurduğu hatırlatıldı.

İsrail, Ürdün sınırından silah kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 2024'ten itibaren sınırda bir duvar inşa edilmesi için girişimler başlattığını duyurmuştu.