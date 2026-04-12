UNIFIL: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde barış gücü askerlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlayan saldırgan eylemlerde bulunduğunu açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun gün içinde UNIFIL askerlerinin hareket özgürlüğünü kısıtlayan 2 eylemde bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının UNIFIL araçlarına çarptığı ve bir araçta ciddi hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde İsrail askerlerinin UNIFIL mevzilerine erişim için kullanılan bir yolu da kapattığı aktarıldı.

Hafta boyunca İsrail askerlerinin bölgede "uyarı ateşi" açarak UNIFIL'e ait olduğu açıkça görülen araçlara zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı "uyarı ateşinin" aracından inen bir barış gücü askerinin bir metre yakınına isabet ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun son günlerde UNIFIL askerlerinin hareket özgürlüğünü sürekli olarak kısıtladığı ve bazı bölgelerde engellediği vurgulanan açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL'in Lübnan'ın güneybatısındaki Nakura'da bulunan karargahından, ülkenin güneydoğusundaki Marun er-Ras'a uzanan Mavi Hat üzerindeki 5 noktada güvenlik kameralarını kırdığı belirtildi.

İsrail askerlerinin dün UNIFIL ana karargahının yaya giriş kapısındaki pencereleri sprey boyayla boyayıp dışarının görülmesini engellediği bildirildi.

İsrail ordusunun eylemlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararınca barış güçlerinin güvenliği ve hareket özgürlüğünün sağlanması gerekliliğine aykırı olduğu kaydedildi.

İsrail'in eylemlerinin UNIFIL güçlerinin sahadaki ihlalleri bildirme kapasitesini engellediği aktarıldı.

UNIFIL güçlerinin mevzilerinde kalacağına dikkati çekilen açıklamada, sahada gözlemlenen ihlallerin tarafsız bir şekilde BMGK'ye bildirileceği ifade edildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.