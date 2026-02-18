Haberler

Sınır ihlallerini sürdüren İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde geçici kontrol noktası kurarak evlere baskın düzenledi. Bu ihlaller nedeniyle bölgedeki öğrencilerin eğitim kurumlarına gidemediği bildirildi. Suriye yönetimi, bu saldırıların uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra ili kırsalında, geçici kontrol noktası kurarak bazı evlere baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El- İhbariye'ye göre, İsrail ordusu, Kuneytra ilinin güneyindeki Ayn Zivan köyünün girişin geçici kontrol noktası kurdu.

Bölgede baskınlar düzenleyen İsrail askerlerinin evlerde arama yaptığı, söz konusu ihlaller nedeniyle öğrencilerin eğitim kurumlarına gidemediği aktarıldı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

