İsrail Ordusu Suriye'de Gece Baskını Düzenledi
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında yaptığı operasyonda 7 Suriyeliyi alıkoydu. Olay, Golan Tepeleri'ndeki çatışmasızlık bölgesinde gerçekleşti.
İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra kırsalına düzenlediği gece baskınında 7 Suriyeliyi alıkoyduğu bildirildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan kuzey Kuneytra kırsalındaki Cübeyde el-Haşab kasabasına girdi.
İsrail askerleri, burada düzenledikleri baskında 7 kişiyi alıkoydu.
İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel