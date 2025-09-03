İsrail Ordusu Suriye'de Gece Baskını Düzenledi

Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında yaptığı operasyonda 7 Suriyeliyi alıkoydu. Olay, Golan Tepeleri'ndeki çatışmasızlık bölgesinde gerçekleşti.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra kırsalına düzenlediği gece baskınında 7 Suriyeliyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çatışmasızlık bölgesi içinde yer alan kuzey Kuneytra kırsalındaki Cübeyde el-Haşab kasabasına girdi.

İsrail askerleri, burada düzenledikleri baskında 7 kişiyi alıkoydu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
