İsrail Ordusu Sarı Hat'ı Genişletiyor, Filistinliler Tekrar Göç Zorunda Kaldı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze'deki Sarı Hat'ı 300 metre genişletmesi nedeniyle Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde yaşayan birçok Filistinli aile yeniden göç etmek zorunda kaldı. Gazze Belediyesi yetkilileri, bunun anlaşmanın ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği Sarı Hat'tı genişletme çalışmaları nedeniyle kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde Filistinli onlarca aile yeniden göç etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'ta çekilmişti. Sarı Hat, Gazze topraklarının doğusunda yaklaşık yüzde 50'lik bir alanı kapsıyor. Ancak İsrail bunu yeterli bulmayıp sürekli bu alanı genişletiyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Sarı Hat'tı ihlal edenlere ateşle karşılık verileceği konusunda uyarı niteliğinde işaretler konulacağını duyurmasının ardından pek çok yere sarı renkli bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı.

Ordu, dün de bu sarı renkli blokları kullanarak kontrolü altındaki alanı, Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin içlerine doğru 300 metre kadar genişletti. Bu bölge içinde kalan Filistinli aileler ise sığındıkları çadırları ya da hasarlı evleri terk etmek zorunda kaldı.

İsrail, anlaşmayı açıkça ihlal ediyor

Gazze Belediyesi sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail ordusunun "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeyi 300 metre daha genişletmesi nedeniyle Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki onlarca ailenin yeniden göç ettiğini söyledi.

İsrail'in bu hattı genişletirken top ve tüfeklerle ateş açarak çadırlarda veya yıkılmış evlerde yaşayan halkı göçe zorladığını aktaran Muhenna, bu genişlemenin, anlaşmanın açıkça ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Muhanna, ayrıca Şucaiyye ve Tuffah'taki göçün "geçici bir yerinden etme değil, sivilleri sistematik olarak sıkıştırma" eylemi olduğunu ve bu durumun güvenli bir bölgede olduklarını düşünen ailelerin acısını daha da artırdığını dile getirdi.

İsrail, Sarı Hat'tı genişleterek sürekli göçü dayatıyor

Şucaiyye Mahallesi'nden Ömer Irşi, evlerinin yıkılmış olduğunu, Gazze'nin kuzeyinde ve doğusunda yaşayabilecekleri yer kalmadığını, herkesin batıya göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Irşi, "Sarı Hat'tın yakınındaydık ve sürekli ateş açılıyordu, saldırı oluyordu ama buna da katlanıyorduk. Şimdi Sarı Hat'tı bizim yaşadığımız yerin yakınına getirdiler ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz." dedi.

İsrail ordusu, anlaşmayı keyfine göre uyguluyor

Ebu Hasan Cerade ise "Sarı Hat ile kendilerine dayatılan hüzünlü durumu kabullenmişken İsrail ordusunun bu hüznün üstüne bir hüzün daha eklediğini" dile getirdi.

İsrail ordusunun, sarı blokları caddenin bir ucundan alarak yaklaşık 400 metre batıya doğru ilerlediğini kaydeden Cerade, "Anlaşmaya uymuyorlar. Anlaşma İsrail askerlerinin keyfine bağlı. Sarı Hat'tı canlarının istediği gibi genişletip duruyorlar. Bunu yaparken ne Trump'ı (ABD Başkanı Donald Trump) ne anlaşmayı ne de dünyayı umursuyorlar." dedi.

"Burada savaş hiçbir şekilde sona ermiş değil, önceki gün 25 kişi öldü"

Ordunun, bu uygulamalarının Filistinliler için bir risk ve aynı zamanda büyük bir meşakkat oluşturduğunu vurgulayan Cerade, şöyle konuştu:

"Bu sarı blokların burada olması İsrail ordusunun burada olduğu, insanların bu hatta yaklaşmasının yasak olduğu anlamına geliyor. Biz anlaşmaya ve Sarı Hat'ta uyuyoruz, yaklaşmıyoruz ama neden sürekli bu hattı genişletiyorlar.

Bu yer değiştirme, yüzlerce aileyi etkiliyor, bu insanların zaten evleri yok. Bu insanların hepsi eşyalarını topladı ve bölgeyi boşalttı. Burada savaş hiçbir şekilde sona ermiş değil. Gece boyunca saldırılar devam ediyor. Önceki gün 25 kişi öldü."

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Haberler.com
