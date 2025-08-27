İsrail Ordusu Ramallah'tan Çekildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen İsrail ordusuna ait geniş çaplı baskının ardından, ordunun bölgeden çekildiği bildirildi.

RAMALLAH, 27 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen baskın sırasında görülen İsrail ordusuna ait araçlar, 26 Ağustos 2025.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun salı sabahı düzenlediği geniş çaplı baskının ardından Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah kentinden çekildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev firmanın patronu işçi maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı

Dev firmanın patronu kayıplara karıştı, işçiler soluğu fabrikada aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.