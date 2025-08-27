İsrail Ordusu Ramallah'tan Çekildi
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen İsrail ordusuna ait geniş çaplı baskının ardından, ordunun bölgeden çekildiği bildirildi.
RAMALLAH, 27 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen baskın sırasında görülen İsrail ordusuna ait araçlar, 26 Ağustos 2025.
Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun salı sabahı düzenlediği geniş çaplı baskının ardından Batı Şeria'nın orta kesimlerindeki Ramallah kentinden çekildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel