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İsrail ordusu oğullarından birini teslim olmaya zorlamak için Filistinli ailenin tüm fertlerini gözaltına aldı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da oğullarından birini teslim olmaya zorlamak için Filistinli ailenin diğer tüm fertlerini gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da oğullarından birini teslim olmaya zorlamak için Filistinli ailenin diğer tüm fertlerini gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Tubas'taki Esirler Cemiyeti Müdürü Kemal Beni Avde, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beni Avde, İsrail askerlerinin Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesinde Filistinli anne Raşide ve baba Cihad ile 24 yaşındaki oğulları Leys ve 16 yaşındaki ikiz oğulları Mecid ile Vecid'i gözaltına aldığını belirtti.

Beni Avde, gözaltıların ailenin diğer oğlu Ahmed'in İsrail ordusuna teslim olması için aile üzerinde baskı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Beytüllahim, Cenin ve Tubas kentlerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 11 Filistinliyi daha gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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