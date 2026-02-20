Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 1 kişi öldü 1 çocuk yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında, bir Filistinli hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri ramazan ayında da sürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyinde bir Filistinli, "Sarı Hattı" geçtiği iddiasıyla İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bulunan Halava Kampı'nda yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına ateş açması sonucu da bir çocuk yaralandı.

Sağlık ekipleri ayrıca, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim bölgesinde İsrail askerlerinin günler önce ateş açarak öldürdüğü bir Filistinlinin naaşına ulaştı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde "Sarı Hat" içinde iki hava saldırısı düzenlediğini, Zeytun Mahallesi'nde evlere ve yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına yoğun ateş açıldığını aktardı.

İsrail askerleri ayrıca, orta kesimdeki Bureyc Mülteci Kampı çevresinde de yıkım ve patlatma faaliyetlerinin sürdürerek, Han Yunus'un doğu kesimlerinde de askeri araçlardan yoğun ateş açtı.

