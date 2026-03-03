İsrail ordusu, Lübnan'daki "İranlı tüm yetkililerin" ülkeyi 24 saat içinde terk etmesi tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'daki "İranlı tüm yetkililere" ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanıyarak, aksi takdirde saldırılarla hedef alınacakları tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran yönetiminin resmi yetkililerinin Lübnan'ı 24 saat içinde terk etmesini istedi.

İsrail ordusunun Lübnan'da İranlı yetkililerin varlığını "tolere etmeyeceğini" ileri süren Adraee, " Lübnan'da İran rejiminin temsilcileri için güvenli bir yer kalmayacak. İsrail ordusu, nerede bulunurlarsa bulunsunlar onları hedef alacaktır." dedi.

İsrail ordusu, AA muhabirinin söz konusu tehdidin İran'ın Lübnan Büyükelçiliği'ndeki askeri ve sivil diplomatları kapsayıp kapsamadığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Tahran'a düzenlediği saldırıda İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Lübnan Tümeni Komutanı Davud Alizade'yi öldürdüğünü iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Bunun ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı aldı.