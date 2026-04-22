İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü
İsrail ordusu, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde geçici ateşkese rağmen insansız hava aracıyla bir saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. İsrail, daha önce kabul ettiği ateşkesine rağmen bölgedeki askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine saldırı düzenledi.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.