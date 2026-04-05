İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur kenti yakınlarında seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

? İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1422 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.