İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'ın İHA saldırısında 2 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından gerçekleştirilen İHA saldırısında biri ağır iki askerinin yaralandığını duyurdu. Saldırı sonrası savaş devam ederken, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1530'u geçtiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri ağır 2 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine İHA saldırısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, İHA saldırısında şarapnel nedeniyle biri ağır, bir diğerinin ise hafif yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1530 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

