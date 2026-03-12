Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'un merkezindeki bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kentinin El-Başura semtinde bir noktaya yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Ordunun sözcüsü, saldırı öncesinde bölgedeki insanlara terk etmeleri çağrısında bulundu.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde yer alan ve yoğun insan hareketliliğine sahip El-Başura semtindeki bir nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, El-Başura'daki bir noktanın işaretli olduğu harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa süre sonra söz konusu noktaya saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara buraları terk etmeleri ve en az 300 metre uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...