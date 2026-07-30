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İsrail ordusu Nablus'ta Filistinlilere ait 4 evi askeri karargaha dönüştürdü

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- İsrail ordusunun, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği Tel beldesi saldırısının ardından Nablus ve çevresine yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesinde Filistinlilere ait 4 evi askeri karargaha dönüştürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Tel beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında beldede Filistinlilere ait 4 eve el koyan İsrail güçleri, söz konusu evleri askeri karargah olarak kullanmaya başladı.

İsrail ordusu ayrıca Surra ile Tel beldeleri arasındaki bölgeye de baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 24 Temmuz'da İsrail ordusunun koruması altında Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı. 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, İsrail ordusu özellikle Nablus ve çevresine yönelik baskın ve saldırılarını artırmıştı.

Kaynak: AA
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