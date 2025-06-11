İsrail Ordusu Lübnan Sınırını İki Kez İhlal Etti

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırını sabah ve gece saatlerinde iki kez ihlal ederek kazı çalışmaları gerçekleştirdi ve ateşkes anlaşmasına rağmen varlığını sürdürdü.

İsrail ordusundan iki askeri birlik, birkaç saat arayla Lübnan'ın güney sınırını iki kez ihlal etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, yaklaşık 50 İsrail askeri, sabah erken saatlerde sınırı geçerek Lübnan'ın güneyindeki Blida beldesinin doğusunda yer alan Bir Şuayb bölgesine girdi.

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat'tı aşarak beraberlerindeki iki kepçeyle kazı çalışması gerçekleştirdi.

NNA, gece saatlerinde ise İsrail'e ait iki araç ve paletli bir kepçeyle desteklenen başka bir birliğin, sınırdaki Meys el-Cebel beldesinin doğusundaki Krum el-Merah bölgesinde sınır telini aşarak Lübnan topraklarına doğru ilerlediğini bildirdi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Afıfı - Güncel
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