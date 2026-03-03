Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınır hattı için yeni saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırındaki 30 beldenin boşaltılmasını isteyerek bölgeye yönelik yeni saldırı tehditlerinde bulundu. Ordu sözcüsü, hedef alınacak bölgelerin haritasını paylaşıp halkın göç etmesini söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan- İsrail sınırının güney hattının boşaltılmasını isteyerek bölgeye yeni saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Nakura'dan Hıyam beldesine kadar sınır hattının batısının tamamının boşaltılmasını istedi.

Nakura ile Hıyam arasındaki hedef alacakları 30 beldenin işaretlendiği bir harita paylaşan Adraee, halkın evlerini terk etmesi ve Lübnan'ın kuzeyine gitmeleri gerektiğini söyledi.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde boşaltılmasını istediği beldelerde Hizbullah hedeflerine saldıracaklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Lübnan'a ilişkin tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek kara saldırısı başlatabilecekleri yönünde mesaj vermişti.

İsrail, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Savaşta tarafını seçen Yunanistan da harekete geçti
Okulda vahşice katledilen Fatmanur öğretmen, 1 sene önce uyarmış: Can güvenliğimiz yok

Okulda vahşice katledilen öğretmen, 1 sene önce uyarmış
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

Ülkesine yönelik saldırılara bu sözlerle meydan okudu
Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı

Macron, Trump'ı sinirlendirecek kararı duyurdu: Daha fazla büyüteceğiz
NATO Genel Sekreteri Rutte: İran'a yönelik saldırılara katılmayı planlamıyoruz

NATO İran'a saldıracak mı? Bir numaralı isimden yanıt var
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü