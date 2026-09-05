Ateşkese Rağmen İsrail'den Lübnan'a Saldırılar

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesine savaş uçaklarıyla, çeşitli bölgeleri de topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda beldedeki çeşitli evler havadan hedef alınırken, bazı evler de patlayıcılarla yıkıldı.

İsrail ordusu, içinde çeşitli patlayıcı maddeler bulunan variller kullanırken, bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Nebatiye'de Cebel Amil, Vadi es-Seluki ve Huceyr bölgelerine de topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaptı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA