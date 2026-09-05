Haberler

Ateşkese Rağmen İsrail'den Lübnan'a Saldırılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesini savaş uçaklarıyla, bazı bölgeleri de topçu ateşiyle vurdu; patlayıcı varilleri kullanarak evleri hedef aldı, İHA'lar Beyrut üzerinde uçtu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mansuri beldesine savaş uçaklarıyla, çeşitli bölgeleri de topçu atışıyla hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda beldedeki çeşitli evler havadan hedef alınırken, bazı evler de patlayıcılarla yıkıldı.

İsrail ordusu, içinde çeşitli patlayıcı maddeler bulunan variller kullanırken, bölgeden şiddetli patlama sesleri yükseldi.

Nebatiye'de Cebel Amil, Vadi es-Seluki ve Huceyr bölgelerine de topçu atışıyla saldırılar düzenlendi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut'un Dahiye bölgesi üzerinde alçak irtifada uçuş yaptı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe

Gram gram altın topluyor! En verimli iki ilçenin adını verdi
Nepal felaketinin 10'uncu gününde inanılmaz kurtuluş! Öldü denilen kadın sağ çıktı

Cenaze hazırlıkları başlamıştı toprak altından çıkarıldı
Kocaeli'de korku dolu anlar! Yanan uçağın kuyruğu bir anda koptu

Bilim merkezine dönüştürülen uçakta korkunç yangın! Alevler yuttu
Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı: İstanbul ve Ayasofya'yı ele mi geçirmeliydik?

Bak sen küstaha! Yunan Bakan ağzındaki baklayı çıkardı

Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Galatasaray taraftarı delirdi: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Bakan, bu görüntüleri örnek gösterip resti çekti: Kararlıyız
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum