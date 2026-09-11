İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde tünelleri patlatmak için 1100 ton patlayıcı kullandı

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Ali et-Tahir tepesindeki tünelleri imha etmek için 1100 ton patlayıcı kullandığı ve 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden olan patlamaların ardından bölgeden çekilerek geri hatlara konuşlandığı belirtildi.

İsrailli askeri muhabir Doron Kadosh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Lübnan'daki Ali et-Tahir tepelerinden çekildiğini; Kale Şakif bölgesinde geri hatlarda konuşlandığını ifade etti.

İsrail ordusunun bölgeden çekilmeden önce "teslim ol" çağrısı yaptığını savunan Kadosh, teslim olmayı reddeden yaklaşık 50 silahlı kişinin öldürüldüğünü öne sürdü.

Bölgenin ele geçirilme sürecinin yaklaşık 3 ay sürdüğünü kaydeden Kadosh, İsrail ordusunun, Hizbullah ve İran'ın tepkisinden çekindiği için operasyonun gizliliğini koruduğunu; bu nedenle tepenin ele geçirildiğini son günlerde açıkladığını iddia etti.

Kadosh, İsrail ordusunun, Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla göndermeye çalıştığı ikmal sevkiyatlarını da kontrol altına aldığını öne sürdü.

Kadosh, bölgedeki tünellerin imhası için 1100 ton patlayıcı kullanıldığını belirtti.

Saldırıları yöneten ismi açıklanmayan İsrailli askeri yetkilinin de "bunun son yıllarda gerçekleştirdiği en karmaşık operasyonlardan" biri olduğunu belirttiği aktarıldı.

İsrail ordusunun, bölgede tetiklediği patlama nedeniyle geniş bir alanda??????? sarsıntı hissedildi. ABD Jeolojik Gözlemevi, Lübnan'ın güneyinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydettiğini açıkladı.

Netanyahu ve Katz'dan saldırıya ilişkin açıklama

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey askeri yetkililerle birlikte İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Metula bölgesinde yer alan Narkis askeri karakolundan, dünkü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, ordunun, Lübnan'ın güneyindeki Ali et-Tahir Tepesi'nden tonlarca silah ve mühimmatı çıkararak kontrol altına aldığını savundu.

Sergilenen askeri mühimmatın önünde konuşan??????? Netanyahu, ele geçirilen teçhizatın "uzun yıllar boyunca İran tarafından finanse edildiğini ve sağlandığını" ileri sürdü.

Silahların şimdi "ellerine geçtiğini" dile getiren Netanyahu, "Burada gördükleriniz, Lübnan'dan çıkardığımız muazzam miktardaki silahların sadece bir kısmı. Uçaksavar bataryaları, roketler, mayınlar, bilgisayarlar ve daha birçok teçhizat var." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Katz ise söz konusu tünellerin İran desteğiyle son 15 yılda inşa edildiğini ve Celile bölgesine yönelik sızma ile saldırı planlarında ileri harekat üssü olarak tasarlandığını iddia ederek, bölgedeki mühimmat ve askeri altyapının tamamen ortadan kaldırıldığını savundu.

Katz, saldırıların devamında, "Hizbullah'ı ve diğer hedefleri vurmayı sürdürmeye tam anlamıyla hazır, kararlı olduklarını" öne sürdü.

Netanyahu ve Katz tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada da tünellerin imha edilmesiyle Lübnan'ın güneyindeki "güvenli tampon bölgenin" düzenlenmesi sürecinin tamamlandığı, ordunun bu bölgeden çıkmayacağı ve Hizbullah'ın orada yeniden konuşlanmasını engellemek için çalışacağı ifade edilmişti.

Lübnan'daki Litani Nehri'nin kuzeyinde, Kefr Tebnit ve Yukarı Nebatiye kasabaları arasında yer alan; deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikteki Ali et-Tahir tepesinin, Lübnan'ın güneyindeki geniş bölgelere hakim konumuyla önemli bir coğrafi ve askeri değere sahip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA