İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 beldede bazı evleri yıktı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 beldede bazı evleri yıktığı ve yolları kapattığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinin batı kesiminde ise bazı beldelere giden tali yolları toprak ve molozla kapatarak ulaşımı engelledi.

İsrail askerleri, daha önce de sınır hattındaki beldelerde çok sayıda evi patlayıcılarla tuzaklayarak havaya uçurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve İsrail sınırındaki köy ve beldelerdeki tüm evleri yıkacaklarını ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.