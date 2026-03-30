Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde askeri kontrol noktasını hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Lübnan ordusuna ait kontrol noktasını hedef aldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Lübnan ordusuna ait kontrol noktasını hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Sur kentinin güneyindeki El-Amiriye bölgesinde Lübnan ordusuna ait bir kontrol noktasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırısında bazı Lübnan askerlerinin yaralandığı aktarıldı.

El-Amiriye bölgesi, Sur kentinin güneyinde, İsrail ordusunun şiddetli saldırılar düzenlediği ve Hizbullah mensupları ile çatıştığı Beyyada ve Mansuriye beldeleri arasında yer alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
