İsrail ordusu, geceden bu yana Lübnan'da 80'den fazla noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusu, geceden bu yana Lübnan'ın güneyinde 80'den fazla noktaya saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Adraee, İsrail ordusunun dün geceden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve çeşitli bölgelerde 80'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırılarda Hizbullah'ın altyapısı, komuta merkezi ve füze fırlatma rampalarının hedef alındığını savunan Adraee, onlarca Hizbullah militanının öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun saldırılarında 25 kişi öldü

İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki askerlerine iki ayrı saldırı gerçekleştirdiğini duyuran İsrail ordusu, biri tabur komutanı olmak üzere 4 askerinin öldüğünü, 5'inin ise yaralandığını duyurmuştu.

Hizbullah da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde stratejik öneme sahip Ali Tahir Tepeleri'ne sızmaya çalışan bir grup İsrail askerini hedef aldığını duyurmuştu.