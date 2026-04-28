İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin yaralandığını duyurdu

Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdüren İsrail ordusu, dün Hizbullah'ın kamikaze dronla düzenlediği saldırıda 1'i ağır 2 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın dün Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Lübnan'ın güneyinde işgalini genişleten İsrail askerlerine Hizbullah'ın kamikaze dronla saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırıda 1 İsrail askerinin ağır, diğerinin de hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan başka bir açıklamada da Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü bir bölgede "şüpheli bir hava hedefine" müdahale edildiği ifade edildi.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Penaltıdaki diyalogları ortaya çıktı: Kerem'den dikkat çeken söz
“Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

Otobüslerle gelip mekanı bastılar
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Boğazı'nda korkulu anlar
Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım

Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray'dan flaş paylaşım