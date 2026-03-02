Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atıldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Lübnan'dan füzelerin atıldığını bildirdi. Saldırının, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah tarafından gerçekleştirilen en şiddetli saldırı olarak kaydedildi.

İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan'dan füze atıldığını öne sürdü.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
