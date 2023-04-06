İsrail Ordusu: Lübnan'dan Fırlatılan Bir Roket Engellendi

KUDÜS, 6 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

KUDÜS, 6 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine doğru fırlatılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskınları yüzünden bölgede gerginlik artmaya devam ediyor.

İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'dan İsrail topraklarına bir roket fırlatıldı ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hava Savunma Sistemi tarafından başarılı şekilde engellendi" ifadelerini kullandı.

Roketin ateşlenmesini takiben, Shlomi ve Moshav Betzet kentlerinde sirenler çalmaya başladı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

İsrail ordusunun açıklamasına göre, olaydan birkaç dakika sonra ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında da sirenler çalmaya başladı.

Olay, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya art arda ikinci gün baskın düzenleyip ibadet edenlere göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarıyla saldırmasından birkaç saat sonra meydana geldi.

Gazze Şeridi'ndeki militanlar, baskınlara İsrail'in güneyine roket fırlatarak yanıt vermişti. Roketler herhangi bir yaralanmaya yol açmadı.