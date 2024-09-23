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İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız

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Lübnan'daki Hizbullah mensuplarına önce siber saldırı ardındansa hava saldırısı gerçekleştiren İsrail ordusu onlarca kişiyi öldürürken ülkenin güneyindeki sivillere yönelik son bir çağrıda bulundu. Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlendiğini iddia eden İsrail ordusu, sivil halka Hizbullah'ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sivillere, Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği ev ve binaları boşaltma ve bunlardan uzak durma çağrısı yaptı.

"HİZBULLAH BİNALARDA SİLAH GİZLİYOR"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı görüntülü açıklamada, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalarda birçok konut ve binada silah gizlediğini iddia etti. Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara hazırlandığını ifade eden Adraee, sivil halka Hizbullah'ın silah gizlediğini ileri sürdüğü ev ve binaları boşaltma çağrısında bulundu.

İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız

"BU SİZE SON ÇAĞRIMIZ"

Adraee, bunun "sivil halkın güvenliği için" son çağrı olduğuna dikkati çekerek, İsrail'in söz konusu yapıları yıkacağı tehdidinde bulundu. İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın güneyinde ve doğusundaki birçok bölgeye çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.

İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız

İSRAİL ORDUSUNUN BEYRUT'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü. İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor.

İsrail'den Lübnan için katliam emri: Binaları derhal boşaltın, bomba yağdıracağız
Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

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Yorumlar (3)

VEFA:

Onlar da Türkiye gibi, Hizbullah teröründen arıtıp, sınırda güvenli bölge oluşturacak. Aklın yolu bir. Haklarıdır!...

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Mortoski puska:

İşte bu yüzde Hava savunma sistemimiz olmalı. İşte bu yüzden milli yüksek ve alçak hava savunma sistemimiz olmalı. İşte bu yüzden ABD kontrolünde olan F35 yerine kendi kontrolümüzde olan S400 hava savunma sistemi olmalı. Terör devletlerinden ancak kendi milli silahlarımızla korunuruz.

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