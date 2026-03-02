Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Beyrut'un Dahiye bölgesinde 5 hava saldırısı düzenlenirken, Sur, Nebatiye ve Baalbek kentlerinde de hedef alındı.

İsrail ordusunun, Lübnan genelinde Hizbullah'a bağlı finansal kuruluşlara hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, daha önce hedef alacağını açıkladığı noktaları bombaladı.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunduğu Beyrut'un Dahiye bölgesine 5 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sur, Nebatiye ve Baalbek kentlerinde de Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubeler hedef alındı.

İsrail ordusu, Karz-ı Hasen'in Lübnan'daki şubelerinin hedef alınacağını önceden duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak