Haberler

İsrail ordusundan Lübnan'ın doğusundaki Beka'ya saldırı tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren Lübnan'ın Beka bölgesinde köylere yönelik saldırı tehditlerini artırdı. Ordu yetkilisi, bölgede yaşayanların derhal terk etmelerini istedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 638'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde çok sayıda köy için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Beka bölgesinde geniş bir alanın kırmızı işaretlendiği bir harita paylaştı.

Beka bölgesinde Nebi Şit, Hıdır, yukarı Sarin ve aşağı Sarin köylerini de içine alana geniş bir alanda yaşayanların acil olarak bulundukları bölgeleri terk etmeleri gerektiğini kaydeden Adraee, bölgeye saldırı tehdidinde bulundu.

Adraee, bölgede yaşayanların buraları derhal boşaltarak kuzeye gitmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123'e yükseldiğini, 638 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek telefon
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu