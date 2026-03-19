İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki pek çok beldeye saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan çok sayıda beldeye saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye kentinde çok sayıda beldeyi hedef aldı.

Nebatiye'deki Hıyam ve Taybe beldelerini gece boyu hedef alan İsrail ordusu ile Hizbullah arasında söz konusu beldelerde yoğun çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusu Hıyam'ı hava ve topçu saldırılarıyla hedef alırken, beldede çok şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Nebatiye'nin büyük ilçelerinden Bint Cibeyl ve çevresi ile İsrail sınırındaki Marun er-Ras da İsrail ordusu tarafından bombalandı.

Lübnan'ın güneybatısındaki Sur kentinde birçok bölge için dün tahliye ve saldırı uyarısı yapan İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarına saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, kentte bir yerleşim yerini hedef aldı ve Huş beldesinde bir binayı bombalayıp yerle bir etti.

Kentteki Bazuriye ve Aytit beldeleri de İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Sur'un Burc Şimaliye beldesinde bir evi hedef alan İsrail ordusu, kentin Şihhin ve Mervahin beldelerini de bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Lübnan'ın güneyinin kuzey kesiminde yer alan Cizzin bölgesine bağlı Serire beldesinde iki evin yakınını vurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.