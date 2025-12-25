Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki bir araca düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Havş es-Seyyid Ali beldesinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişiyi öldürdü. 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında yer alan Havş es-Seyyid Ali beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir araç, sabah saatlerinde İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü belirtilirken, İsrail ordusu yaptığı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Öte yandan İsrail ordusunun, gece saatlerinde Sur kentindeki Cenata beldesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında ise 1 kişi yaralanmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
