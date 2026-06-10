İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Keferşuba beldesinde 2 kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Keferşuba beldesinde biri belediye meclisi üyesi ile 2 kişiyi alıkoydu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir devriye sabah saatlerinde Keferşuba Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Hasan el-Hac ile işçi Ahmed Salah Diyab'ı, su pompa istasyonunu çalıştırdıkları sırada alıkoydu.

Bilinmeyen bir yere götürülen iki kişinin akıbetine ilişkin henüz bilgi verilmezken, olayla ilgili Lübnanlı yetkililerden de resmi açıklama yapılmadı.

Sünni ve Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Keferşuba, İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından onlarca beldeyi işgal ederek sınır hattında oluşturduğunu açıkladığı ve "Sarı Hat" adını verdiği tampon bölgede yer alıyor.