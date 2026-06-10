Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Keferşuba beldesinde 2 kişiyi alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneydoğusundaki Keferşuba beldesinde biri belediye meclisi üyesi olmak üzere 2 kişiyi alıkoydu. Olayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Keferşuba beldesinde biri belediye meclisi üyesi ile 2 kişiyi alıkoydu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırı ve ihlallerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir devriye sabah saatlerinde Keferşuba Belediye Meclisi Üyesi Muhammed Hasan el-Hac ile işçi Ahmed Salah Diyab'ı, su pompa istasyonunu çalıştırdıkları sırada alıkoydu.

Bilinmeyen bir yere götürülen iki kişinin akıbetine ilişkin henüz bilgi verilmezken, olayla ilgili Lübnanlı yetkililerden de resmi açıklama yapılmadı.

Sünni ve Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Keferşuba, İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından onlarca beldeyi işgal ederek sınır hattında oluşturduğunu açıkladığı ve "Sarı Hat" adını verdiği tampon bölgede yer alıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı