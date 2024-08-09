İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas yetkilisi Samir el-Hac aracı vurularak öldürüldü

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el- Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi.

ARACA 2 FÜZE İSABET ETTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu. Söz konusu araca 2 füze isabet etti.

Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el- Hac olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu 31 Temmuz'da Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta yapılan saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. 62 yaşında öldürülen Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gitmişti.Hamas, Haniye'nin yerine ise Yahya Sinvar'ı yeni lideri olarak ilan etmişti.