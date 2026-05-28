İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 2 askerinin hafif yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde tanksavar ateşi sonucu 2 askerinin hafif yaralandığını açıkladı. Hizbullah ise İsrail tanklarını İHA ile hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail birliklerine yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hafif yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Zotar eş-Şarkiyye'de İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 269 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
