Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bu bölgelerde yaşayanların evlerini terk etmelerini istedi. Hizbullah faaliyetleri nedeniyle güç kullanabileceklerini belirten ordu sözcüsü, bölgedeki halkın hayatının tehlikede olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidine ilişkin paylaşım yaptı.

Adraee, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentine bağlı Matriyye eş-Şumer, el-Harayib, Arzi, ez-Zerariyye, Mezraat el-Vasıta ve Mezraat Cumcum beldelerine saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Söz konusu beldelerde yaşayanların derhal evlerini terk ederek en az 1000 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, İsrail ordusunun Hizbullah'ın faaliyetleri nedeniyle bölgede güç kullanacağını öne sürdü.

Adraee, Hizbullah unsurları ile onlara ait tesis ve askeri araçların yakınında bulunan kişilerin hayatlarının tehlikeye gireceğini de ekledi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu

Emeklilerin dört gözle beklediği tarihler belli oldu
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı

Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış