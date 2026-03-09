Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentine bağlı beldelere düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Saldırılarda toplam ölü sayısı 394'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye düzenlediği hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

İsrail uçakları gece saatlerinde Sur kentinde bulunan Tayr Deba ve Coya beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tayr Deba'da 9 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Coya beldesine düzenlenen saldırıda ise 7 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak, sınır hattındaki Merkebe ve Rab Selasin beldelerine ilerlemeye çalışan İsrail askerlerini roket atışlarıyla hedef aldığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım