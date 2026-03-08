İsrail'den, Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı

İsrail'in kara işgalini genişletme kararı aldığı Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

İSRAİL'DEN BEYAZ FOSFORLU SALDIRI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in sınır hattındaki bölgelere düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi. Buna göre İsrail ordusu sınır hattındaki Hiyam beldesi ve Nahas Tepesi'ne beyaz fosforlu top mermileriyle saldırı düzenledi. İsrail ordusu, 5 Mart'ta da Hiyam beldesini beyaz fosforlu top mermileriyle hedef almıştı.

BEYAZ FOSFOR NEDİR?

Beyaz fosfor, top mermileri, bombalar ve roketlerle atılan ve oksijene maruz kaldığında tutuşan kimyasal bir madde olarak tanımlanıyor. Kimyasal reaksiyon 815 derecelik yoğun bir ısı yaratıyor ve bir ışık ve yoğun duman üretiyor. Sarımsak benzeri bir koku yayan bu madde zehirlemekten çok ısı ve alevle yaktığı için kimyasal silah olarak kabul edilmiyor. Ancak beyaz fosfor yine de "1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi" kapsamında yasaklı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre beyaz fosfor, genellikle kemiğe kadar inen, iyileşmesi yavaş ve enfeksiyon gelişme olasılığı yüksek olan ciddi yanıklara neden olur. İnsan vücudunun sadece yüzde 10'unda oluşan beyaz fosfor yanıkları genellikle ölümcüldür. İlk yaralanmalarından sonra hayatta kalanlar genellikle ömür boyu acı çeker.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.