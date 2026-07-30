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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da 3 beldenin elektriklerini kesti

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında ana elektrik trafosunu hedef alması sonucu 3 beldede elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında ana elektrik trafosunu hedef alması sonucu 3 beldede elektrik kesintisi yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail piyade birlikleri Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesine baskın düzenledi.

Beldenin mahalle ve sokaklarında devriye gezen İsrail askerleri, çevreye gerçek mermiyle ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombaları attı.

Askerlerin daha sonra ana elektrik trafosunu hedef alması nedeniyle Turmusayya ile komşu Ebu Felah ve El-Mugayyir beldelerinde elektrikler kesildi.

Filistinli uzman ekiplerin elektrik akımını yeniden sağlamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Nablus'ta baskın

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Burin köyüne de baskın düzenledi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.

Askeri araçlarla köye giren İsrail güçleri, çevredeki Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

İsrail ordusunun baskınıyla eş zamanlı köye giren Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise köyün batı kısmındaki bir beton fabrikasına saldırmaya çalıştı ve doğu bölgesine baskın düzenledi.

Olaylarda ölen, yaralanan ya da gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu dönemden bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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