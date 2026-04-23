İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki yapıyı yıktı

İsrail askerleri işgal atındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait iki yapıyı ruhsatsız inşa edildikleri iddiasıyla yerle bir etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in batısındaki El-Hadır beldesinde Filistinli vatandaşa ait bir yapıyı, kentin doğusunda yer alan el-Velece köyünde ise zirai amaçlarla kullanılan bir yapıyı ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat alımını ise zorlaştırarak, neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.