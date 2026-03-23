İsrail ordusu: İran'dan dün gece atılan 2 balistik füze Lübnan'a düştü

İsrail ordusu, dün gece İran'dan atılan iki balistik füzenin Lübnan topraklarına düştüğü iddiasını doğruladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'dan yapılan misillemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'i hedefleyen iki balistik füze fırlattığını belirten Ordu Sözcüsü Waweya, söz konusu füzelerin Lübnan topraklarına düştüğünü ileri sürdü.

Waweya, ABD ile 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların ardından ilk kez İran füzelerinin Lübnan içinde düştüğünü iddia etti.

Waweya, paylaşımının altında İran füzelerinin İsrail'in kara saldırıları yürüttüğü Lübnan'ın güneyindeki Beraşit ve Hadasa beldelerine düştüğünü tasvir eden bir görsel de paylaştı.

İsrail basını, İran füzesinin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü ve İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğini bildirmişti.