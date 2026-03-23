İsrail ordusu: İran'dan dün gece atılan 2 balistik füze Lübnan'a düştü

Güncelleme:
İsrail ordusu, dün gece İran'dan atılan iki balistik füzenin Lübnan topraklarına düştüğünü açıkladı. Ordunun Sözcüsü Ella Waweya, füzelere ilişkin detayları sosyal medya üzerinden paylaştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'dan yapılan misillemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'i hedefleyen iki balistik füze fırlattığını belirten Ordu Sözcüsü Waweya, söz konusu füzelerin Lübnan topraklarına düştüğünü ileri sürdü.

Waweya, ABD ile 28 Şubat'ta başlattıkları saldırıların ardından ilk kez İran füzelerinin Lübnan içinde düştüğünü iddia etti.

Waweya, paylaşımının altında İran füzelerinin İsrail'in kara saldırıları yürüttüğü Lübnan'ın güneyindeki Beraşit ve Hadasa beldelerine düştüğünü tasvir eden bir görsel de paylaştı.

İsrail basını, İran füzesinin ilk kez Lübnan topraklarına düştüğünü ve İran'ın Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri noktalarını hedef almış olabileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Türkiye'nin dev televizyon kanalı yıllar sonra logosunu değiştirdi
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Savaşta ölen askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş