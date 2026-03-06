İsrail Ordusu: İran İsrail'i Yeni Bir Füze Dalgasıyla Hedef Aldı
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru yeni bir füze dalgasının fırlatıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Savunma sistemlerinin devreye girdiği ve halka korunaklı alanlara girmeleri çağrısı yapıldığı bildirildi.
(ANKARA) - İsrail ordusu, İran'dan İsrail yönüne doğru yeni bir füze dalgası fırlatıldığını tespit ettiklerini iddia etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan füzelerin İsrail'e doğru ilerlediğinin belirlendiği ileri sürüldü.
Açıklamada, "Savunma sistemleri tehdidi engellemek için devreye girdi" denildi.
sığınaklara veya korunaklı alanlara girmeleri ve yeni bir talimat verilene kadar burada kalmaları
İsrail ordusu ayrıca halka çağrısında bulundu.
vatandaşların cep telefonlarına uyarı bildirimleri gönderildiği
Açıklamada, korunaklı alanlardan ayrılmanın yalnızca yetkililerin açık talimat vermesi halinde mümkün olacağı belirtilirken, de ifade edildi.
Kaynak: ANKA