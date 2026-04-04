İsrail, İran'a son 2 günde gerçekleştirdiği saldırılarda 200 hedefi vurduğunu ileri sürdü

İsrail ordusu, İran'a son iki günde düzenlediği hava saldırılarında 200 hedefi vurduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran geneline düzenlenen hava saldırılarında Devrim Muhafızları Ordusu'na ait stratejik hedeflerin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, son iki günde düzenlenen hava saldırılarında vurulan 200 hedef arasında balistik füze üretim tesisleri ve depolarının yanı sıra bir silah deposu ile çok sayıda hava savunma sisteminin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ise 140'tan fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

Açıklamada, Hizbullah'a ait 140'tan fazla askeri yapı ve tesisin son iki günde gerçekleştirilen hava saldırılarında hedef alındığı kaydedildi.

Hedefler arasında Hizbullah'ın Rıdvan Gücü karargahlarının, askeri eğitim alanlarının ve mühimmat depolarının olduğu öne sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.