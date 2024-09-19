İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
Lübnan'da Hizbullah üyelerini peş peşe siber saldırılarla hedef alan İsrail ordusu, yeni saldırı için Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapmasını bekledi. İsrail ordusu, Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ı vurdu.
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleşti.
NASRALLAH KONUŞURKEN LÜBNAN'I VURDULAR
İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar, Nasrallah konuşma yaparken de devam etti. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
İSRAİL: SALDIRILAR GENİŞ ÇAPLI
İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce başlaması dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.
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Sıcak Gelişme:
İsrail'in siber saldırıları sonrası Hizbullah lideri Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, karşılıksız bırakmayacağız.