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İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

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Lübnan'da Hizbullah üyelerini peş peşe siber saldırılarla hedef alan İsrail ordusu, yeni saldırı için Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapmasını bekledi. İsrail ordusu, Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ı vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleşti.

NASRALLAH KONUŞURKEN LÜBNAN'I VURDULAR

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar, Nasrallah konuşma yaparken de devam etti. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İSRAİL: SALDIRILAR GENİŞ ÇAPLI

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce başlaması dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.

İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (11)

Furkan Çelik:

İnsanlar katlediliyor Dünya seyrediyor ne güzel dünya be

97
11
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Kagan Kutlu:

içeçeksin şarapı.......

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Cafer KILIÇ:

İslam ülkeleri böyle sessiz kalırsa İsrail daha çok saldırır ve sıra başka İslam ülkelerine sıra gelir

61
13
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HOZKAN:

Gazzeyi görmediniz, Hiç olmasa şimdi birlik olun eyyyy İslam dünyası.

46
13
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cesur yürek kobra:

diriler yerin altında ölüler yer üstünde dolaşıyor...

26
4
yanıtYanıtla
murat dural:

Eceli gelen it cami duvarına bevledermiş.

15
9
yanıtYanıtla
Ayaz hayat:

boş konuşma

0
0
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Şanssız Dertli:

YETERYAHU Netanyahu

0
0
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