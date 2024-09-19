İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah hedeflerine saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaparken gerçekleşti.

NASRALLAH KONUŞURKEN LÜBNAN'I VURDULAR

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Saldırılar, Nasrallah konuşma yaparken de devam etti. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İSRAİL: SALDIRILAR GENİŞ ÇAPLI

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarının Hizbullah lideri Nasrallah'ın konuşmasından dakikalar önce başlaması dikkati çekti. İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.