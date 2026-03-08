Haberler

İsrail basınına göre, İsrail ordusu Hizbullah'ın gönderdiği İHA'lara müdahale etmekte güçlük çekiyor

İsrail ordusu, Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı başarı oranının düşük olduğunu açıkladı. Çatışmaların uzun bir savaşa dönüşebileceği belirtilirken, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 394'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın fırlattığı insansız hava araçlarını (İHA) engellemede zorluk çektiği ve İHA'lara yönelik karşı saldırıların başarı oranlarının "çok düşük" olduğu belirtildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, " Lübnan'dan Hizbullah'ın attığı İHA'ların engellenme başarı oranı çok düşük ve bunların engellenmesi son derece zor." ifadesi kullanıldı.

Hizbullah'a karşı saldırılar düzenleme kararının İsrail'in kuzeyindeki beldelerin tahliye edilmeden alındığı belirtilen haberde, sahadaki gelişmelere bağlı olarak bölgedeki İsraillilerin tahliye edilmesi kararının alınabileceği aktarıldı.

Lübnan'a düzenlenen saldırıların belli bir takviminin olmadığı vurgulanan haberde, çatışmaların "uzun bir savaşa dönüşebileceği" uyarısı yapıldı.

Haberde, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlediği saldırılarda 50'si yüksek katlı binalar olmak üzere yüzlerce yapıyı yıktığı iddia edildi.

ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların İran'ın Hizbullah'a yönelik finansman kaynakları ve savaş mühimmatlarını kapsayacak şekilde tedarik hatlarını kestiği, bu durumun da Hizbullah'ın mevcut çatışmayı daha bağımsız bir şekilde yönetmesine yol açtığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerine hava saldırılarını sürdürürken, ülkenin güneyinde işgalini genişlettiği bölgelerde Hizbullah ile çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Said Amori
