Üye Girişi
Haberler

İsrail ordusu, Hamas liderinin ailesiyle tünellerde ilerlediği görüntüleri paylaştı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın yer altı tünellerinde ailesiyle ilerlediğini iddia ettiği görüntüler yayımladı.

İsrail ordu sözcülüğünün yayınladığı videolarda, Sinvar ve ailesi olduğu ileri sürülen kişilerin Gazze'deki yer altı tünellerinde ilerlediği görülüyor. İsrail ordusu, videonun Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti güneydeki Han Yunus'ta çekildiğini iddia etti.

İsrail ordusu, Hamas liderinin ailesiyle tünellerde ilerlediğini iddia etti

GÖRÜNTÜ 10 EKİM'DE KAYDEDİLDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında paylaştıkları videonun 10 Ekim'de kaydedildiğini öne sürdü.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 senesinde Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta dünyaya geldi. Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinvar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı. Sinvar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

İsrail ordusu, Hamas liderinin ailesiyle tünellerde ilerlediğini iddia ettiYahya Sinvar

Filistin'deki direniş hareketinin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı. 2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi. Gazze'deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze Ordu İsrail Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Bursaspor satıldı mı? Leipzig - Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Leipzig - Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Manchester City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kopenhag - Manchester City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Leipzig - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Marmaris'te gezilecek yerler? Marmaris hediye eşyaları! Marmaris'te ne meşhur? Rüyada dolunay görmek ne demek? Rüyada ay görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title