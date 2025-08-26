İsrail Ordusu Golan Tepeleri'nde Askeri Varlığını Sürecek

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "ordunun Golan Tepeleri ve Şeyh (Hermon) Dağı çevresindeki mevzilerde konuşlanmaya devam edeceğini" duyurdu. Katz, bölgeyi Suriye kaynaklı tehditlerden korumak ve Dürzileri savunmak gerekçesiyle askeri varlığın süreceğini belirtti.

Katz, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı ve çevresindeki mevzilerde konuşlanmaya devam edeceğini belirtti.

Ordunun, "Golan Tepeleri ile Celile'yi Suriye tarafından gelebilecek tehditlerden korumak için gerekli bir güvenlik bölgesi" olarak tanımladığı bölgede kalacağını belirten Katz'ın paylaşımı şu şekilde:

"7 Ekim olaylarından alınan en önemli ders, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Suriye geçmişinin oluşturduğu tehditlerden Golan ve Celile topluluklarını korumak için gerekli olan güvenlik bölgesinde ve Hermon Dağı'nın zirvesinde kalmaya devam edecek olmasıdır. Suriye'deki Dürzileri de korumaya devam edeceğiz."

Lübnan sınırına yakın, güneybatı Suriye'de yer alan Şeyh Dağı, 1970'lerden bu yana Suriye ile İsrail arasında tampon bölge olarak kabul ediliyor.

Bölge, yaklaşık elli yıldır yürürlükte olan bir geri çekilme anlaşmasıyla yönetiliyordu. Ancak Beşar Esad hükümetinin 8 Aralık'ta muhalif güçler tarafından devrilmesiyle İsrail'in Golan Tepeleri'nde daha fazla alanı işgal etme girişimi, anlaşmanın İsrail tarafından uygulanmamasına yol açtı.