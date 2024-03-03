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İsrail ordusu, yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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İsrail ordusu, Gazze kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırı gerçekleştirdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Öte yandan İsrail, 29 Şubat sabah saatlerinde insani yardım bekleyen Filistinlileri saldırmış ve 118 kişiyi katletmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti. Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İNSANİ YARDIM ARACINI DA HEDEF ALDILAR

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

29 ŞUBAT'TAKİ SALDIRIDA 118 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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