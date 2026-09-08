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İsrail ordusu evini yıktığı Filistinli bir anneyi kundaktaki bebeğiyle sokakta bıraktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Mesafer Yatta'da Filistinlilere ait ev ve ağılları yıkarak bir anneyi kundaktaki bebeğiyle sokakta bıraktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Mesafer Yatta'da Filistinlilere ait ev ve ağılları yıkarak bir anneyi kundaktaki bebeğiyle sokakta bıraktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu El Halil kentinin güneyindeki Mesafer Yatta'da Hırbet el-Fahit Bedevi topluluğunun yaşadığı bölgede ev ve ağılları yıktı.

Hırbet el-Fahit'in kuzey kesiminde Semir el-Hamamide, İsa İsmail el-Hamamide ve Hişam İsmail el-Hamamide ailelerine ait 10 ev, baraka ve koyun ağılı İsrail güçlerince yerle bir edildi.

Bölge sakinlerine de saldıran İsrail askerleri, Filistinlilere biber gazı attı, çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusu ayrıca su depoları, sağlık merkezleri ve bölge sakinlerine elektrik sağlayan güneş enerjisi ünitelerine zarar verdi, bir su kuyusunu da molozla doldurarak kullanılamaz hale getirdi.

Kundaktaki bebeğiyle sokakta kaldı

İsrail güçlerince evi yıkılan Filistinli bir annenin, dışarıda beşikteki bebeğini sallayarak uyutmaya çalıştığını gösteren görüntüler sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin can ve mallarına yönelik saldırıları, Ekim 2023'ten bu yana yoğunlaşarak devam ediyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin en fazla hedef aldığı bölgelerden biri olarak dikkati çekiyor.

Kaynak: AA
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