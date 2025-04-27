Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da can pazarı! Midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İsrail Ordusu Beyrut'u Vuracağına Dair Tehditte Bulundu

İsrail Ordusu Beyrut'u Vuracağına Dair Tehditte Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Beyrut'u bombalamayı planladıklarını açıkladı. Ordunun sözcüsü, hedef alınacak binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusu, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen başkent Beyrut'u vuracağını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Adraee, söz konusu binanın Hizbullah'a ait bir tesis olduğunu öne sürerek etraftaki binaların terk edilmesini istedi.

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açıldı.

Ayrıca İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenledi.

İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'la 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesten sonra ilk kez 28 Mart'ta Beyrut'u bombalamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.