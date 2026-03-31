İsrail, Beyrut'ta Hizbullah ile Filistinli grupların irtibatını sağlayan komutanları hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ile Filistinli hareketler arasında koordinasyondan sorumlu üst düzey komutanları hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'ta Hamza İbrahim Rakin ve diğer bir üst düzey ismin öldürüldüğü iddia edildi.

Rakin ve öldürülen diğer ismin, Hizbullah ile Filistinli hareketler arasında koordinasyondan sorumlu üst düzey komutanlar olduğu savunulan açıklamada, söz konusu isimlerin Hizbullah ile Lübnan, Gazze, Suriye ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren Filistinli hareketler arasında irtibat sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail ordusunun 30 Mart Pazartesi gün boyunca başkent Beyrut ve Lübnan'ın güneyinde saldırılar gerçekleştirdiği ve Hizbullah'a ait komuta merkezlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.