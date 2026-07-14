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Evinden kötü kokular gelen adamın annesinden 5 gün sonra öldüğü belirlendi

Evinden kötü kokular gelen adamın annesinden 5 gün sonra öldüğü belirlendi
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 5 gün önce annesini kaybeden yaşlı adamdan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler, yaşlı adamı hayatını kaybetmiş halde buldu.

Eskişehir'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan ve evinden kötü kokular gelen yaşlı adamın annesinin ölümünden 5 gün sonra hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sivrihisar ilçesinin Yenice Mahallesi'nde 5 gün önce annesini kaybeden E.Ç. isimli yaşlı adamın evinden kötü kokular gelmesi ve şahıstan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bahse konu adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin girdiği evde hareketsiz yatan yaşlı erkek hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis konuyla alakalı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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